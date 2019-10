Formula 1 – Concluse le FP1 a Suzuka, Bottas guida la doppietta Mercedes: qualifiche spostate a domenica mattina [TEMPI]

Le FP1 di Suzuka si concludono con la doppietta Mercedes firmata Bottas-Hamilton davanti a Vettel e Leclerc: le qualifiche intanto slittano alla domenica mattina a causa del tifone Hagibis

Nonostante la minaccia incombente del tifone Hagibis, i piloti di Formula 1 scendono in pista a Suzuka per le FP1 del Gp del Giappone. La prima sessione di prove libere si chiude nel segno delle Mercedes che, complici le novità portate in pista, firmano i due migliori tempi con Valtteri Bottas (1:28.731) davanti a Lewis Hamilton (1:28.807). Inseguono le due Ferrari di Vettel e Leclerc che si piazzano davanti alle Red Bull di Verstappen e Albon.

A causa del sopraggiungimento del tifone Hagibis (per saperne di più consultate Meteoweb), le qualifiche di Suzuka sono state spostate dal sabato alla domenica mattina (FP3 cancellate). Se le qualifiche non dovessero essere disputate a causa dell’aggravarsi delle condizioni meteo la griglia di partenza del Gp di Suzuka verrà stilata in base ai tempi delle FP2 che diventano così molto importanti in vista del weekend.

