Formula 1 – Fittipaldi non teme una rottura in Ferrari: “il team supporta ancora Vettel”

Emerson Fittipaldi non ha dubbi sulla situazione in casa Ferrari: l’ex campione certo del forte legame tra il team e Vettel

La stagione 2019 si è rivelata complicata sin dall’inizio deper la Ferrari: solo dal Gp di Spa il team di Maranello è riuscita a dare soddisfacenti risposte in pista, mettendo paura alla Mercedes. Non sono mancati però gli screzi interni e le polemiche che potrebbero aver allontanato un po’ Vettel dal team. C’è chi nonostante tutto crede che non ci sia nulla di rotto tra il pilot tedesco e la Ferrari.

Stiamo parlando di Fittipaldi, che ad Auto Bild ha così parlato della situazione: “la Ferrari supporta ancora Vettel, perché è ovvio: a loro piace molto. La Ferrari vuole solamente che entrambi i piloti siano in grado di vincere. I media italiani hanno esagerato, ma devono stare molto attenti a quello che dico. Diciamo solo che amano le loro stesse polemiche”.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE