Formula 1 – Ferrari, senti Irvine: “Leclerc più forte di Verstappen! Max fa errori stupidi, Charles ha più potenziale”

Eddie Irvine parla confronta i talenti di Charles Leclerc e Max Verstappen: secondo l’ex pilota Ferrari il giovane monegasco è il più forte fra i due

Charles Leclerc e Max Verstappen sono il presente e il futuro della Formula Uno. I due giovani piloti hanno già dimostrato di poter battagliare con i colleghi più esperti, non solo in quanto talento, ma anche sotto il profilo della personalità. Resta solo da capire chi fra i due è realmente il migliore. A dirlo sarà il tempo, i trofei vinti e i risultati ottenuti, ma un ex pilota sembra avere già adesso le idee chiare. Eddie Irvine, pilota Ferrari dal 1996 al 1999, intervistato ai microfoni della Rosea nel corso del Festival dello Sport di Trento, non ha avuto dubbi nel dire: “Leclerc penso sia più forte di Verstappen. Charles è intelligente, ma anche veloce e lavora tanto. Verstappen fa ancora errori stupidi dopo ancora 2-3 anni. Leclerc penso abbia un potenziale più alto”.

