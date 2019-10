Formula 1 – Vettel ama il Giappone: il tedesco a Suzuka con un casco speciale [FOTO]

Vettel omaggia il Giappone con un casco speciale: ecco la livrea del nuovo elmetto del tedesco della Ferrari

E’ tutto pronto a Suzuka per il 17° appuntamento della stagione 2019 di Formula 1: i piloti hanno già incontrato i fan oggi sul circuito e risposto alle domande dei giornalisti in vista del Gp del Giappone, in programma per domenica, minacciato dal tifone Hagibis.

I piloti, nonostante la minaccia maltempo, amano essere in Giappone, dove vengono inondati dal calore dei tifosi e dalle loro trovate più bizzarre. Per omaggiare dunque lo speciale appuntamento, Vettel ha deciso di indossare nel weekend di gara di Suzuka un casco speciale: sull’elmetto del tedesco spunta la scritta Suzuka con i colori della Germania ed un samurai con lo stemma della Ferrari sulla nuca.

