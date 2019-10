Formula 1 – Briatore sgancia la bomba: “ritorno di Alonso? Possibile, se la Ferrari vuole vincere ancora…”

Flavio Briatore apre ad un possibile ritorno di Fernando Alonso in Formula 1: l’ex patron Benetton lo vedrebbe bene anche in Ferrari

Fernando Alonso ha sempre gliassato sul suo possibile ritorno in Formula 1, dedicandosi ad altri progetti quali il lavoro con Honda e anche un’esperienza nel rally. Il sentore che un giorno il pilota spagnolo possa tornare però resta sempre vivo, magari in un top team. Lo pensa anche Flavio Briatore che, intervistato a ‘La Politica nel Pallone’, apre alla possibilità di rivedere Fernando Alonso magari proprio alla Ferrari: “l’anno scorso con Alonso la Ferrari avrebbe vinto il Mondiale. Un suo ritorno in Formula Uno? Uno torna se ha una Mercedes, una Red Bull o una Ferrari. Un pilota che ha vinto dei Mondiali non lotta per il nono posto. Di nuovo alla Ferrari? Tutto nella vita è possibile, se vogliono vincere…“.

