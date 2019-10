Formula 1 – Bottas ed Hamilton si prendono gioco di Vettel in conferenza stampa a Suzuka: “stai mentendo” [VIDEO]

Sebastian Vettel per nulla preoccupato di una possibile penalizzazione al Gp di Suzuka per partenza anticipata: Hamilton se la ride in conferenza stampa

Gara amara, ieri a Suzuka, per Sebastian Vettel. Il tedesco della Ferrari è stato protagonista di una pessima partenza al Gp del Giappone, dalla pole position, che gli è costata carissima e lo ha costretto ad accontentarsi del terzo posto finale, alle spalle dei piloti Mercedes Bottas ed Hamilton.

Nella conferenza stampa post gara, un giornalista ha chiesto a Vettel se ha temuto una sanzione per partenza anticipata e dopo la risposta del tedesco della Ferrari i colleghi della Mercedes, in particolar modo Lewis Hamilton, hanno iniziato a deriderlo.

“No, ovviamente ho avuto una partenza povera in generale“, ha affermato Vettel, mentre Hamilton già rideva in sottofondo. “Dai, stai mentendo”, ha risposto il britannico ridendo di gusto insieme al suo compagno di squadra, mentre Vettel continuava a spiegare il perchè della sua non preoccupazione.

