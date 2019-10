Formula 1 – Bottas non vede l’ora di correre: “aggiornamenti importanti a Suzuka, maggiori prestazioni per la Mercedes”

Valtteri Bottas è pronto per la gara di Suzuka: il nuovo pacchetto di aggiornamento della Mercedes dovrebbe garantire migliori prestazioni in pista

Dopo la doppietta in Russia, nonostante la Ferrari si sia dimostrata sempre una rivale piuttosto agguerrita, la Mercedes ha tutta l’aria di voler replicare a Suzuka e mettere una seria ipoteca sul Mondiale. Il compito potrà essere facilitato da un nuovo pacchetto di aggiornamento che la scuderia presenterà a Suzuka. Valtteri Bottas, in vista del weekend giapponese, nutre importanti speranze sulle novità in programma: “abbiamo un pacchetto di aggiornamento piuttosto solido questo fine settimana. Ovviamente lo vedremo già da domani, ma in teoria sì, dovrebbe darci più prestazioni. Ma questo è qualcosa che scopriremo. Abbiamo alcuni dati approssimativi a riguardo, ma si dovrebbe trattare di un aggiornamento importante per noi”.

