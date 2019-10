Formula 1 – 5 secondi di penalità per… calcio pericoloso: la FIA prende in giro Vettel nel retropodio [VIDEO]

Vettel tira un calcio a Bottas nel retropodio, arriva la simpatica comunicazione della FIA in Giappone

Sebastian Vettel ha rischiato grosso ieri al Gp del Giappone: il tedesco della Ferrari è stato graziato però dalla FIA che ha deciso di non sanzionarlo per partenza anticipata. Vettel, partito dalla pole, è stato comunque autore di una partenza disastrosa, che gli è costata carissima e a causa della quale non ha potuto far meglio del terzo posto, alle spalle di Bottas e Hamilton.

Nel retropodio, nonostante la delusione, Vettel ha trovato modo per sorridere, insieme a Valtteri Bottas: il tedesco ha tirato scherzosamente e amichevolmente un calcio a Bottas nel retropodio, per ricevere poi un richiamo dalla FIA. “5 secondi di penalità per il numero 5 (Vettel) – calcio pericoloso)” si legge nella comunicazione della FIA. Non è chiaro se si tratti di una comunicazione ovviamente ironica, ma ufficiale, o se di un fotomontaggio di qualche simpatico fan,

