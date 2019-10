Fiorentina-Udinese, la conferenza stampa di Montella: “vogliamo che Ribery diventi il miglior giocatore dell’anno”

L’allenatore della Fiorentina ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro l’Udinese, in programma domani al Franchi

La vittoria ottenuta a San Siro contro il Milan è ormai alle spalle, la Fiorentina si prepara adesso ad affrontare al Franchi l’Udinese nella settima giornata di Serie A.

Una partita da non sottovalutare per i viola, a caccia del terzo successo consecutivo che li rilancerebbe in classifica. Intervenuto in conferenza stampa, Montella ha messo in guardia i propri giocatori, soffermandosi poi su Ribery: “dobbiamo mettere in campo la stessa adrenalina e lo stesso timore che abbiamo messo in questo avvio. Abbiamo iniziato a camminare, la partita di domani ci dirà se possiamo iniziare a correre. Ribery? Gli faccio i complimenti per questo riconoscimento, noi vogliamo metterlo nelle condizioni di vincere il premio come giocatore dell’anno. Non gioca titolare 5 partite di fila da anni? Questo lo sapevo. Chi ha giocato meno può essere la nostra benzina, l’arma in più per vincere le gare. Per me sarà fondamentale la loro gestione. Questa è stata una fase, non sarà sempre così. Pedro? Sta meglio, sta crescendo. Rispetto a livello della Serie A è un po’ indietro a livello di intensità. Si intravedono della qualità tecniche grandissime, speriamo di poterlo aggregare al più presto. Per la convocazione vedremo. La sosta? Dipende dal risultato di domani. La squadra sta bene, c’è un difensore che ha qualche acciacco, spero oggi stia bene. La formazione? Non ho dubbi particolari, sto provando alcune soluzioni“.

