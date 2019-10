Fiorentina-Lazio, Rybery perde la testa: arriva la pesante squalifica

Che batosta per Ribery: le scuse non sono bastate, tre giornate di squalifica per il francese della Fiorentina

Le scuse ufficiali di Frank Ribery pubblicate oggi sui social non sono bastate per ‘scagionare’ il calciatore francese dopo la focosa reazione di ieri contro un guardalinee al termine del match tra Fiorentina e Lazio. Arriva una brutta stangata per il club viola ed il suo giocatore: il giudice sportivo Mastrandrea ha deciso di sanzionare Ribery con tre giornate di squalifica “per condotta gravemente irriguardosa nei confronti di un assistente arbitrale“,

