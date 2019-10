Fiorentina-Lazio, Ribery rischia una maxi squalifica: bruttissimo gesto del francese nel post gara [VIDEO]

Al termine del match tra Fiorentina e Lazio, Ribery è stato espulso per aver spintonato uno dei due guardalinee: per il francese in arrivo una maxi squalifica

La Fiorentina rischia di perdere Franck Ribery per un lungo periodo, colpa del comportamento tenuto dall’esterno francese al termine del match con la Lazio. Subito dopo il triplice fischio finale, l’ex Bayern è stato espulso per essersi diretto con rabbia verso uno dei due guardalinee, strattonandolo e spingendolo per ben due volte.

Un gesto che potrebbe costargli una maxi squalifica, tra le tre e le quattro giornate presumibilmente. Nel pomeriggio di oggi il Giudice Sportivo si pronuncerà, ma la stangata sembra pressoché certa…

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE