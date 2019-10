Fiorentina-Lazio, la rabbia di Commisso: “credevo avessimo finito con certi arbitraggi, scandaloso quanto successo ieri”

Lunga scia di polemiche dopo Fiorentina-Lazio: il presidente Viola, Rocco Commisso, esprime tutta la sua delusione per alcune decisioni arbitrali dubbie

Posticipo ricco di polemiche quello tra Fiorentina e Lazio. Alcune decisioni arbitrali non sono state gradite all’ambiente Viola che nel post gara ha fatto sentire la propria delusione. Dure le parole di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, rilasciate ai microfoni di Radio Anch’Io Sport in mattinata: “emozioni non belle per me ieri, non mi è piaciuto affatto quello che è accaduto. Dopo la gara contro il Napoli credevo avessimo finito con gli arbitraggi che non mi sono piaciuti. E’ scandaloso quello che è successo ieri, ha condizionato il nostro cammino. Sull’episodio finale come minimo bisognava andare al VAR, poi si poteva anche accettare la decisione. Era già successo contro il Napoli“.

