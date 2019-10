Fiorentina, infortunio per Federico Chiesa in Nazionale: l’esito degli esami medici

Infortunio per Federico Chiesa in Nazionale: l’esito degli accertamenti strumentali esclude lesioni muscolo tendinee. Sospiro di sollievo in casa Fiorentina

I club sono sempre più restii a far partire i giocatori per gli appuntamenti della Nazionale perchè, si sa, l’infortunio è sempre dietro l’angolo. Nella sfida di ieri fra Italie e Grecia, valevole per le qualificazioni ad Euro 2020, fra le file degli azzurri si è fermato Federico Chiesa. Fortunatamente, gli esami medici hanno permesso alla Fiorentina di tirare un sospiro di sollievo: “ACF Fiorentina comunica che Federico Chiesa è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno escluso lesioni muscolo tendinee. In accordo con la Nazionale il calciatore farà rientro a Firenze oggi dove inizierà un percorso di recupero personalizzato”.

Valuta questo articolo

