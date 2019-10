Claudio Caniggia pronto a sposarsi a 52 anni, il figlio Alex lo distrugge: “è più bruciato di quanto io sappia”

L’argentino è pronto a sposare la nuova fidanzata Sofia Bonelli, una mossa che non piace al figlio dell’ex calciatore, che lo ha attaccato duramente in tv

Scintille e clima tesissimo in casa Caniggia, il figlio dell’ex attaccante argentino è sul piede di guerra con il proprio genitore, per la decisione di quest’ultimo di convolare a nozze a 52 anni con la nuova fidanzata Sofia Bonelli. Una mossa che non è piaciuta ad Alex Caniggia, che si è scagliato contro il padre durante il programma ‘We in te Morning’: “è qualcosa di totalmente spiacevole, chi cazzo si sposa dopo aver conosciuto una ragazza da sei mesi? Non ha cervello, deve essere più bruciato di quanto io sappia. Mio padre è molto bruciato per fare queste cose stupide che fa. Ricordate come era mio padre? All’improvviso, boom! Ora è il più cool del mondo, con quella poveraccia sono due ridicoli”.

