FIFA 20 – Anche il calcio virtuale condanna il razzismo: per l’Ultimate Team arriva la maglietta “No Room For Racism”

Anche il calcio virtuale è pronto a dire no al razzismo. A pochi giorni dai tristi fatti dai Bulgaria-Inghilterra, la Premier League ha lanciato la campagna di sensibilizzazione “No Room For Racism“, ripresa dal videogioco FIFA 20. All’interno della modalità Ultimate Team, nella quale ogni giocatore può personalizzare le proprie divise, gli stadi e le coreografie che i tifosi esporranno per il proprio club, sarà disponibile un pacchetto legato all’iniziativa. Ea Sports ha mostrato una nuova divisa con la scritta “No Room For Racism” che i giocatori potranno rendere attiva all’interno del videogioco per combattere l’omofobia anche con il joystick in mano.

