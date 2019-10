Fernando Alonso pronto per il Rally del Marocco: “voglio una gara senza problemi. Obiettivo? Accumulare chilometri”

Fernando Alonso è carico in vista dell’inizio del Rally del Marocco: l’ex pilota di F1 non vede l’ora di gareggiare

Tutto pronto per il Rally del Marocco, gara che prenderà il via domani all’alba da Fez e vedrà impegnato anche Fernando Alonso. Sono 5 le tappe previste: la 1ª da Fez a Erfoud, nel sud del Paese; la 2ª e la 3ª con partenza e arrivo a Erfoud; mentre la 5ª vedrà il ritorno a Fez.

Fernando Alonso è carico in vista della corsa: “sono molto felice di essere qui. Sto imparando ogni km che percorro. La Dakar è il rally-raid più duro al mondo e una delle gare più difficili del pianeta. È una delle competizioni che i piloti vogliono sperimentare. Ma non è ancora stato confermato che nel 2020 la disputeremo. Ora siamo in Marocco e spero di fare un rally pulito e senza problemi: accumulare chilometri è il principale obiettivo di questa settimana”.

