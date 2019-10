Federer furioso a Shanghai! Penalty point e scontro con l’arbitro: la rabbia non cessa nemmeno in sala stampa [VIDEO]

Nei quarti di Shanghai giocatisi ieri, è avvenuto qualcosa di più unico che raro: a Roger Federer è stato assegnato un penalty point. Lo svizzero, già abbastanza nervoso per le difficoltà del match contro un ottimo Zverev, ha lanciato (involontariamente) un pallina fra il pubblico. L’arbitro Forcadell lo ha ammonito per ‘condotta antisportiva’ che, sommata ad un’ammonizione precedente, ha fatto scattare il punto di penalità.

Federer è andato dunque a chiedere spiegazioni all’arbitro, sottolineando la natura involontaria del colpo, ma il direttore di gara non ha voluto sentire ragioni. In conferenza stampa, alla domanda di un giornalista su quanto accaduto, Federer ha risposto stizzito: “cos’è, vuoi scrivere un tweet su quanto successo? Sarebbe bello se ogni tanto scriveste anche qualcosa di bello sul tennis che abbiamo giocato. Prossima domanda”.

