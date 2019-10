10 volte Roger, Basilea festeggia il suo Re! Federer supera De Minaur in finale e tocca la doppia cifra nel torneo di casa

Roger Federer domina la finale di Basilea superando in due set Alex De Minaur: il campione svizzero alza al cielo il 10° trofeo davanti al pubblico di casa

Doveva essere una festa ampiamente annunciata e così è stato. Alex De Minaur non fa scherzi, Roger Federer domina la finale dell’ATP di Basilea. Sospinto dal pubblico di casa, Roger Federer chiude in bellezza una settimana straordinaria nella quale non ha perso nemmeno un set: la ciliegina sulla torta è il netto 6-2 / 6-2 con il quale supera il giovane De Minaur per archiviare la 10ª vittoria in carriera sul cemento di Basilea (2006-2007-2008-2010-2011-2014-2015-2017-2018 le altre vittorie). Per Federer è il 103° torneo della carriera, nonchè il quarto della stagione dopo Dubai, Miami e Halle. A Basilea, ormai vero e proprio feudo del ‘Re’, Federer è instriscia positiva da 24 partite consecutive.

