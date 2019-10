F2 – Visita speciale per Correa in ospedale: una nuova ‘infermiera’ per Juan Manuel [FOTO]

Juan Manuel Correa ironico sui social: la visita di Albon diventa un simpatico siparietto

Juan Manuel Correa continua il suo recupero in ospdale dopo lo spaventoso incidente in Gara-1 del Gp del Belgio, dove ha perso la vita Hubert. Il pilota statunitense è stato inondato sin da subito da tantissimi messaggi d’amore, ma anche di visite di amici e parenti. Qualche giorno fa a far visita a Correa è stato Alex Albon, pilota di Formula 1 e lo statunitense ha voluto scherzare sui social per ringraziarlo: “ho trovato una nuova infermiera“, ha scritto ironico.

