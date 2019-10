Formula 2, Sabine Kehm esce allo scoperto: le parole sul futuro di Mick Schumacher sorprendono

Sabine Kehm, responsabile della comunicazione della famiglia Schumacher, ha sottolineato come il futuro di Mick Schumacher sarà in Formula 1

La prima stagione in Formula 2 non ha regalato grandissime soddisfazioni a Mick Schumacher, tralasciando la vittoria ottenuta in Ungheria. Il dodicesimo posto in classifica lo dimostra, anche se vanno messe in conto tutte le difficoltà affrontate dal tedesco nel corso dell’anno.

Sul presente e sul futuro del figlio del Kaiser si è soffermata Sabine Kehm, da anni responsabile della comunicazione della famiglia Schumacher, intervenuta ai microfoni del Die Welt: “sono sicura che Mick arriverà in Formula 1. Sono convinta che farà molto bene nel campionato del mondo, perché già ora sta svolgendo un ottimo lavoro. E poi posso solo concludere che Mick sarà in grado di realizzare il suo sogno di diventare campione del mondo. Quest’anno ha vissuto una stagione molto sfortunata, gli sono vicina perché è stato vittima di un’incredibile quantità di colpi di sfortuna. Ovviamente ha ancora molto da imparare, ma penso che sia molto bravo ad analizzare le cose, imparare le lezioni giuste e poi adeguarsi. Credo davvero che possa diventare campione del mondo. Questo è ciò per cui sta lavorando”.

