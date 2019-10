Formula 2, Juan Manuel Correa ‘regala’ un VIDEO ai suoi fan: “sono fortunato ad essere vivo, torno tra 1 anno”

Il pilota americano ha aggiornato i suoi fan sulle proprie condizioni di salute, postando un lungo video sul proprio profilo Instagram

Juan Manuel Correa ha superato il periodo critico, proiettandosi adesso verso un lungo percorso di riabilitazione che lo aiuterà a mettersi alle spalle questo brutto infortunio. Il pilota, coinvolto nell’incidente che a Spa ha ucciso Anthoine Hubert, è apparso sui social pubblicando un lungo video, nel corso del quale ha aggiornato i propri fan sulle sue condizioni di salute.

Queste le sue parole:

“ciao a tutti, sono tornato. Ho deciso di tornare sui social media. È stato un periodo piuttosto pesante. Sono passate cinque settimane dall’incidente, non ho mai espresso pubblicamente le mie condoglianze alla famiglia di Hubert, è stato uno shock per tutti. Non pensi mai che una cosa del genere possa accadere. Sono grato di essere qui, ho chiaramente davanti a me una lunga strada per il recupero, che è ancora incerto. Non è ancora certo che possa recuperare al 100% ma sono davvero fortunato ad essere vivo. Sono grato a tutte le persone che mi sono state accanto nelle ultime cinque settimane, per la mia famiglia, per il loro supporto. Senza di loro non ce l’avrei fatta. Quanto è accaduto ha cambiato la mia vita, il modo in cui vedo le cose, il modo di pensare alla vita e in generale. È stata un’esperienza che mi ha cambiato la vita. Voglio ringraziare tutti voi per il supporto, ho letto e ho tentato di rispondere a tutti i vostri messaggi. Grazie davvero, significano tanto per me. Ho accettato cos’è accaduto e ora devo essere positivo e lavorare duramente per rendere il recupero migliore e più veloce possibile. Il piano prevede una nuova operazione lunedì prossimo e dovrebbe essere l’ultima che sosterrò a Londra. A novembre dovrei riuscire a viaggiare sino a Miami per iniziare il recupero vero e proprio, che durerà tra i 10 mesi e l’anno. Non posso dirvi in che condizioni è il mio piede destro, ma non riesco a muoverlo. Vedremo cosa accadrà, ma sono positivo e devo fare il massimo per recuperare. Grazie al mio team media per gli aggiornamenti”.

Visualizza questo post su Instagram I’m back ❤️ Un post condiviso da Juan Manuel Correa (@juanmanuelcorrea_) in data: 8 Ott 2019 alle ore 10:31 PDT

