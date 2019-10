Formula 1, la splendida dedica di Toto Wolff: “dedichiamo il titolo a Niki Lauda, è parte del nostro viaggio”

Il team principal della Mercedes ha dedicato la vittoria del sesto titolo Costruttori consecutivo a Niki Lauda, scomparso lo scorso maggio

Non poteva che essere dedicato a Niki Lauda il sesto titolo mondiale Costruttori vinto oggi dalla Mercedes, riuscita a piegare la resistenza della Ferrari in Giappone eguagliando la striscia record del Cavallino ai tempi di Schumacher e Todt.

Un successo voluto e conquistato con le unghie e con i denti, che Toto Wolff ha voluto dedicare all’amico austriaco, scomparso lo scorso maggio: “vogliamo dedicare il titolo a Niki, è stato una parte davvero importante sin dall’inizio del nostro viaggio e la sua presenza è sempre stata importante. Era una persona molto speciale. Quando abbiamo intrapreso il viaggio, sei-sette anni fa, l’obiettivo era vincere regolarmente più gare e poi lottare per un Mondiale. Sei anni dopo, siamo al sesto titolo consecutivo. Sono davvero felice per tutte le persone coinvolte, che lavorano tanto e duramente dietro le quinte. Ci sono stati anche momenti difficili ma il team è stato sempre in grado di risollevarsi. Penso che questa squadra sia diventata così forte perché siamo sempre stati in grado di rialzarci quando le cose non andavano bene. Come questa mattina, in qualifica. E’ un qualcosa su cui dobbiamo continuare a lavorare“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE