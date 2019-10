Formula 1, Villeneuve esalta Verstappen dopo l’incidente con Leclerc: “ha dimostrato di essere cresciuto”

L’ex pilota canadese ha parlato in termini positivi dell’olandese, elogiato per la sua reazione all’incidente con Leclerc

Il contatto avvenuto al via del Gran Premio del Giappone tra Charles Leclerc e Max Verstappen è costato tantissimo all’olandese, costretto a ritirarsi dopo qualche giro per i danni riportati dalla sua Red Bull.

Una situazione che qualche mese fa avrebbe fatto andare su tutte le furie Mad Max che, invece, ancora una volta ha dimostrato di essere notevolmente cresciuto. Lo ha sottolineato anche Jacques Villeneuve ai microfoni di Sky Sport, commentando il comportamento di Verstappen dopo la gara: “secondo me, la reazione di Verstappen è stata molto calma e matura. Questo è abbastanza positivo per lui, dopo essere stato eliminato dalla gara senza avere colpe. Era già davanti a Leclerc e non poteva agire diversamente. Questa reazione pacata indica che il ragazzo è cresciuto“.

