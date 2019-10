Formula 1 – Si spengono i semafori a Suzuka: ecco la partenza del Gran Premio del Giappone [VIDEO]

E’ cominciato l’appuntamento nipponico del calendario di Formula 1, semafori spenti e spettacolo che può avere inizio

Messa alle spalle la giornata di relax forzato dovuta al tifone Hagibis, scatenatosi sulle cose del Giappone nella giornata di ieri, i piloti son tornati oggi in pista per Qualifiche e gara. Prima fila tutta Ferrari con Vettel e Leclerc davanti a Bottas e Hamilton, in quest’ordine son scattati i protagonisti del Mondiale allo spegnimento dei semafori, che ha dato il via al Gran Premio giapponese.

Subito dietro le Frecce d’Argento ecco le due Red Bull di Verstappen e Albon, pronte a mettere i bastoni tra le ruote agli avversari. Pronti, via e subito problemi per le Ferrari, con Bottas che sorpassa Vettel e Verstappen che va a contatto con Leclerc, obbligandolo ad un pit-stop che lo relega in ultima posizione.

Ecco la partenza del Gp del Giappone:

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE