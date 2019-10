Formula 1, ufficializzato il calendario 2020: confermati i ventidue Gran Premi e la novità Vietnam

Il Consiglio Mondiale della FIA ha ratificato e ufficializzato il calendario 2020 di Formula 1, che prevede ben ventidue Gran Premi

E’ stato ratificato ed ufficializzato il calendario del Campionato Mondiale di Formula 1 del 2020, il Consiglio Mondiale della FIA ha dunque apposto il crisma dell’ufficialità alla bozza pubblicata a fine agosto. Sotto la direzione del presidente della FIA (Jean Todt) e del vicepresidente dello sport della FIA (Graham Stoker) è stato dunque approvato il nuovo calendario che prevede ben ventidue gare, una in più rispetto all’attuale stagione.

La prima novità riguarda la nuova cancellazione del Gp di Germania. nonché l’introduzione per la prima volta del Gp del Vietnam, che diventerà il 34° paese dove andrà in scena un round del campionato. Il 3 maggio tornerà il Gp d’Olanda sul circuito di Zandvoort, mentre il sipario si alzerà come di consueto a Melbourne, in Australia, il 15 maggio. Per quanto riguarda la chiusura della stagione, questa è fissata per il 29 novembre ad Abu Dhabi. Nella stessa riunione tenutasi oggi, sono stati ridotti i test invernali a due sessioni di tre giorni prima dell’inizio della stagione, da svolgersi sul circuito di Barcellona il primo dal 19 al 21 febbraio e il secondo dal 26 al 28 febbraio. Decise anche alcune gare di qualificazione a griglia inversa, che potrebbero forse essere approvate con un voto elettronico che avverrà successivamente.

Ecco il calendario completo:

22 marzo Bahrain Sakhir

5 aprile Vietnam Hanoi ()

19 aprile Cina Shanghai

3 maggio Olanda Zandvoort ()

10 maggio Spagna Barcellona

24 maggio Monaco Monaco

7 giugno Azerbaijan Baku

14 giugno Canada Montreal

28 giugno Francia Le Castellet

5 luglio Austria Spielberg

19 luglio Gran Bretagna Silverstone

2 agosto Ungheria Budapest

30 agosto Belgio Spa

6 settembre Italia Monza

20 settembre Singapore Marina Bay

27 settembre Russia Sochi

11 ottobre Giappone Suzuka

25 ottobre Stati Uniti Austin

1 novembre Messico Citta’ del Messico

15 novembre Brasile San Paolo

29 novembre Abu Dhabi Yas Marina (*)

(*) Fatta salva l’omologazione del circuito

