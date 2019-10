Formula 1, il tifone ‘Hagibis’ minaccia il circuito di Suzuka: rischiano di slittare le Qualifiche del Gp del Giappone

Nel caso in cui non ci fossero le condizioni per disputare le Qualifiche al sabato, queste verranno svolte domenica mattina

Il tifone ‘Hagibis‘ continua a minacciare il Giappone, dove dovrebbe arrivare nella giornata di sabato portando piogge torrenziali e venti fortissimi. Una situazione complicata da gestire, che potrebbe modificare il programma del week-end del Gran Premio di Suzuka.

Qualora non ci fossero le condizioni per svolgere le Qualifiche, queste potrebbero slittare alla domenica mattina, con la sessione che scatterebbe alle 9 locali, le 2 in Italia. Un Piano B a cui la Federazione sta lavorando per non farsi trovare impreparata: “FIA, Formula 1 e il personale del circuito di Suzuka stanno monitorando costantemente la situazione del tifone Hagibis – la nota della Federazione Internazionale – al fine di minimizzare il possibile impatto sullo svolgimento della manifestazione, e tutelare la sicurezza degli spettatori“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE