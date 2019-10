Formula 1, la rivelazione di Bottas dopo la vittoria di Suzuka: “ho usato un vecchio telaio di Hamilton”

Il pilota finlandese ha rivelato di aver utilizzato un telaio vecchio di Hamilton a Suzuka, con cui si è trovato subito a suo agio

Piccolo retroscena per Valtteri Bottas a Suzuka, rivelato proprio dal pilota finlandese al termine del Gran Premio vinto davanti a Sebastian Vettel e al compagno di squadra Hamilton.

Il driver di Nastola ha reso noto ai microfoni di C More di aver cambiato il proprio telaio per la gara nipponica, utilizzandone uno del compagno di squadra: “avevo un nuovo telaio per questa gara. O meglio, si trattava di un vecchio telaio di Lewis, che lui aveva usato già durante questa stagione. Devo dire, però, che fin dai primi giri di venerdì mi sono sentito un po’ più a mio agio in macchina rispetto alle ultime gare. Questo fine settimana Lewis ha usato un nuovo telaio e io ho preso il suo. Non è la prima volta che il team decide di scambiare i telai tra le due macchine, ma questa volta non è andata peggio per me”.

