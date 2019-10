Harakiri Ferrari, disastro in partenza per Vettel e Leclerc: la Mercedes vince con Bottas ed è campione del mondo

Vettel sbaglia la partenza e si fa sorprendere da Bottas, Leclerc si tocca con Verstappen e finisce in fondo al gruppo: la Mercedes ringrazia e si prende la vittoria con il finlandese e il titolo Costruttori

Disastro Ferrari a Suzuka, Vettel e Leclerc dilapidano le ottime Qualifiche con una partenza pessima, finendo al secondo e al sesto posto al termine di una gara complicatissima.

Ne beneficia Valtteri Bottas che si prende la vittoria nel Gran Premio del Giappone e, insieme al terzo posto di Lewis Hamilton, regala alla Mercedes il sesto titolo mondiale consecutivo, eguagliando la striscia della Ferrari targata Todt-Schumacher. Una giornata perfetta per il finlandese, che silura le ‘Rosse‘ allo spegnimento dei semafori, spazzando via in un colpo solo sia Vettel (autore di una falsa partenza) che Leclerc, finito poi in fondo al gruppo dopo un contatto con Verstappen. Il resto lo fa il ritmo gara dei due piloti del team di Brackley, nettamente migliore rispetto a quello del tedesco, costretto ad accontentarsi del secondo posto difendendosi nel finale dall’attacco di Hamilton, che si prende comunque il punto bonus per il giro veloce. Ennesima occasione buttata via dalla Ferrari che, dopo i guai di Sochi, regala un’altra vittoria alla Mercedes, che ottiene in un colpo solo la vittoria e il titolo mondiale Costruttori.

Il Gran Premio degli altri lo vince Alexander Albon, che si piazza davanti ad uno splendido Carlos Sainz, abile a tenere dietro Charles Leclerc, costretto a combattere per tutta la gara nelle retrovie per via del contatto con Verstappen, ritiratosi a sua volta durante la gara. Settimo Daniel Ricciardo, mentre chiudono la top ten Gasly, Hulkenberg e Stroll.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating Rating: 5.0/5. From 1 vote. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE