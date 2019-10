Formula 1, mano pesante dei Commissari per Leclerc: arriva una doppia penalità per il monegasco

Il pilota della Ferrari è stato sanzionato con ben due penalità, che lo hanno costretto a retrocedere in settima posizione

Finisce male la giornata per Charles Leclerc a Suzuka, il pilota della Ferrari infatti è stato sanzionato dai Commissari di Gara, ricevendo ben due penalità di tempo.

La prima riguarda il contatto subito dopo il via con Max Verstappen, costatogli cinque secondi sul tempo finale più due punti sulla Superlicenza. Inoltre, il monegasco ha subito anche dieci secondi di penalità per aver completato un giro in condizioni critiche con l’ala danneggiata dopo l’incidente con il pilota della Red Bull. Quindici secondi complessivi che costano il sesto posto finale a Leclerc, che scivola così in settima piazza a vantaggio di Daniel Ricciardo, che sale così di un gradino. Non la passa liscia nemmeno la Ferrari, multata di 25.000 dollari per aver lasciato in pista Leclerc dopo l’incidente con Verstappen.

