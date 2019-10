Formula 1, Villeneuve non risparmia Hamilton e Michael Schumacher: “hanno vinto solo perchè…”

L’ex pilota canadese ha espresso il proprio pensiero su Hamilton e Schumacher, sottolineando come abbiano vinto solo per un preciso motivo

Jacques Villeneuve non è un tipo che ama mandarle a dire, esprimendo il proprio parere in maniera schietta e sincera, anche a costo di lanciare frecciate velenose.

L’ex pilota canadese si è soffermato sulla Formula 1 attuale e sul dominio di Lewis Hamilton, esprimendo ai microfoni di motorsport-total.com le sue sensazioni sul pilota britannico: “dire che Hamilton è il primo pilota ad essere alla pari con Senna è un commento stupido, si potrebbe anche dire allora che è il primo a livello di Fangio. Come si può paragonarlo? È stata un’epoca molto diversa. Schumacher? Come Hamilton ha vinto solo quando avevano la macchina migliore, hanno sempre avuto il top in tutta la loro carriera. Se metti Lewis su una Williams, non vince. Hamilton è estremamente bravo e prende sempre la decisione giusta sul team in cui andare. In Mercedes ha costruito la squadra attorno a sé. Tutto qui. In Ferrari forse non avrebbe vinto. E anche Senna, ha vinto con la macchina migliore. Lo stesso Prost. È così che funziona”.

