Formula 1, Vettel non si nasconde: “siamo arrivati qui per vincere, ma l’errore in partenza ci ha condizionato”

L’errore commesso alla partenza ha condizionato la gara di Sebastian Vettel e della Ferrari, costretti a tornare a casa con un secondo posto che non soddisfa appieno, considerando la pole di questa mattina.

Il pilota tedesco ha fatto mea culpa ai microfoni di Sky Sport F1, soffermandosi poi anche sulla crescita del Cavallino: “siamo arrivati qui per vincere e dunque per noi non è stato un gran weekend. Ma ci siamo andati vicini perché stamane avevamo due macchine davanti. Abbiamo perso presto la testa della gara, altrimenti avremmo potuto usare di più la strategia per combattere con la Mercedes, anche se loro oggi erano più veloci sul passo gara. Dobbiamo semplicemente lavorare meglio, stiamo lavorando sodo ma abbiamo ancora del margine di miglioramento, dobbiamo rinforzarci come team. Ci sono stati troppi piccoli dettagli che ci hanno complicato le cose. c’è un trend positivo ma c’è da dire che oggi loro erano più veloci di noi. Ci sono ancora quattro gare alla fine e c’è ancora lavoro da fare per noi, abbiamo gli ingredienti, l’intelligenza e il giusto impegno per migliorare. Ma dobbiamo fare qualcosa di meglio“.

