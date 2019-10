Formula 1, Jean Todt non ha dubbi: “Leclerc campione del mondo? Vi dico cosa serve affinché accada”

Il presidente della FIA ha parlato della situazione in casa Ferrari, soffermandosi sul futuro di Leclerc, assistito dal figlio Nicolas

Un presente da ‘Predestinato‘ e un futuro radioso, magari con un titolo mondiale in tasca. Charles Leclerc sta andando oltre ogni più rosea aspettativa alla sua prima stagione in Ferrari, considerando le 4 pole position consecutive e le due vittorie ottenuta in Belgio e Monza.

Sull’exploit del monegasco si è soffermato anche Jean Todt ai microfoni de ‘La Repubblica’, complimentandosi anche con suo figlio Nicolas per averlo scoperto: “non si fanno 4 pole position di fila così, all’improvviso. Il risultato arriverà con la vettura giusta. Con un’auto di alto livello come quella che la Ferrari ha oggi, farà vedere grandi cose. Per vincere è indispensabile questo abbinamento: un grande pilota, una grande squadra, una grande macchina e un po’ di fortuna. È complicato per Nicolas essere mio figlio nel mio stesso ambiente, ma sono molto orgoglioso di lui, ha creduto in un ragazzo che non aveva i mezzi per andare avanti e che è ora considerato uno dei migliori piloti al mondo. Lo ha finanziato fin da bambino in karting, Nicolas ha sofferto per la morte di Jules Bianchi, lo aveva scoperto lui. Jules fu il primo a parlargli di Leclerc“.

Sulle differenza tra la Ferrari di ieri e quella di oggi, Todt ha ammesso: “è una squadra giovane, ma con una piattaforma. Quando fui assunto in Ferrari il 1 luglio ’93, non c’era niente. Lo chassis, per esempio, era prodotto in Inghilterra. Quando sono andato via a fine 2008 c’era un sistema di altissimo livello: fu un risultato globale, non solo mio. Da allora la Ferrari è protagonista: mai stata peggio di terza nel campionato. Non dico che ho lasciato un’eredità, ma che è una squadra tra quelle vincenti a lungo termine”.

