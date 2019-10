Formula 1, Leclerc affascinato dal Gp di Austin: “pista unica, ma è necessario un bilanciamento ideale”

Il pilota della Ferrari ha presentato il prossimo appuntamento di Austin, sottolineando come quella americana sia una pista che lo esalta

L’esito del Gran Premio del Messico non ha certamente soddisfatto Charles Leclerc, costretto a chiudere al quarto posto nonostante la pole position conquistata al sabato.

Un risultato deludente per il monegasco, pronto adesso a riscattarsi ad Austin, sede del prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. La pista americana piace eccome all’ex Alfa, come ammesso da lui stesso al sito ufficiale della Ferrari: “mi piace molto gareggiare negli Stati Uniti e in particolar modo ad Austin. La città è bellissima e l’atmosfera di tutto il weekend del Gran Premio è particolare, direi diversa da tutte le altre tappe del campionato. La pista è altrettanto unica. Nel costruirla si è preso spunto da varie parti di altri circuiti celebri del mondo ed è una sfida molto interessante da affrontare. C’è un lungo rettilineo, ma si incontrano anche curve di tipologia diversa che fanno sì che per eccellere al COTA sia necessario avere un bilanciamento ideale. Si gira in senso antiorario e questo lo rende differente dalla maggior parte dei circuiti e particolare da affrontare anche da dentro l’abitacolo“.

