Formula 1, Leclerc fa mea culpa e ‘invidia’ Vettel: “non sono al livello di Seb in determinate situazioni”

Il monegasco ha commentato la sua gara, soffermandosi sui problemi emersi sulla propria Ferrari durante il Gran Premio

Non è riuscito a capitalizzare al massimo la pole position Charles Leclerc, chiudendo il Gran Premio del Messico in quarta posizione per colpa di una strategia sbagliata.

Deluso nel post gara il pilota monegasco, che ha fatto anche mea culpa ai microfoni di Sky Sport: “sono stato contento della prima parte, poi abbiamo dovuto fermarci presto per coprire la posizione su Albon. Abbiamo messo le medie e sapevamo di doverci fermare di nuovo. Il secondo stint è andato peggio, mentre il terzo è andato meglio ma i freni si sono surriscaldati e non mi hanno aiutato Non penso che una sosta avrebbe cambiato molto. Ogni volta che arrivato a due secondi da un pilota, le gomme diventavano caldissime. La strategia? Sono io che devo essere più incisivo per far capire alla squadra cosa voglio. Non sono a livello di Seb in questo, visto che lui ha preso la scelta giusta oggi. Nove pole e solo tre vittorie? Deluso lo sono come tutto il team, la macchina in qualifica c’è, ma Lewis e la Mercedes hanno fatto un ottimo lavoro. Si sono fermati presto, ma non pensavamo che sarebbero arrivati alla fine“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE