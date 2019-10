Formula 1, Hamilton durissimo contro Vettel: “partenza folle, Seb ha cercato di buttarmi fuori”

Il pilota britannico si gode il successo ma lancia una frecciatina a Vettel, colpevole di aver cercato di buttarlo fuori pista alla partenza

Lewis Hamilton vince la decima gara in stagione, lo fa in Messico precedendo Vettel e Bottas dopo una gara lunga e complicata. Niente titolo iridato però, il britannico deve infatti conquistare ancora quattro punti sul compagno di squadra prima di festeggiare, cosa che farà con molta probabilità ad Austin.

Intanto, il driver di Stevenage si gode il successo di oggi, non senza lanciare una frecciatina a Vettel ai microfoni di Sky Sport: “è stata una partenza folle, Vettel ha cercato di buttarmi fuori, poi sono stato assalito da Verstappen. Sapevo che prima o poi Max mi sarebbe arrivato addosso come un siluro. Dopo il contatto con Max, fortunatamente, sono riuscito a rientrare in pista e ho ripreso la gara. Ma alla fine è stato un gran bel weekend, la macchina era grandiosa ed è stato speciale poter festeggiare questa vittoria qui in Messico“.

