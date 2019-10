Formula 1, la sorprendente ammissione di Button: “Verstappen è il pilota più veloce della storia”

L’ex campione del mondo ha parlato dell’attuale generazione di piloti, lasciandosi andare ad una dichiarazione abbastanza pesante

Jenson Button non ha dubbi, il pilota più veloce della storia ha un nome e cognome: si chiama Max Verstappen. Nonostante l’olandese non abbia vinto ancora il titolo mondiale, l’ex pilota inglese si è lasciato andare ad una dichiarazione abbastanza pesante, indicando nel driver della Red Bull il più grande di sempre.

“Max penso che sia il pilota più veloce che abbia mai guidato una monoposto di Formula 1 – le parole di Button alla trasmissione radiofonica TalkSport – lo penso davvero. È un ragazzo incredibilmente veloce, e se nei primi anni ha commesso qualche errore come è naturale che accada quando si è molto giovani, ora sta facendo un lavoro straordinario. È davvero molto, molto speciale. Per quanto riguarda Lewis Hamilton, siamo stati insieme in McLaren per tre anni e ho potuto vedere in prima persona quanto Lewis sia bravo, un talento naturale. Ma non ha senso rispondere a chi chiede se è meglio o peggio di Jackie Stewart, non sono confronti fattibili. Lewis è parte da tempo di una squadra che sta dominando la scena, e se quest’anno mi sono divertito molto nel seguire la Formula 1 grazie anche alle battaglie con Red Bull e Ferrari, non possiamo negare che la Mercedes abbia confermato un ruolo dominante in questa stagione. Lewis ha svolto un lavoro fantastico, facendo al meglio ciò che gli è chiesto di fare, ma ripeto: non ha senso confronti con il passato, sono epoche diverse e forse anche sport diversi“.

