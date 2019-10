Formula 1, Bottas mette le cose in chiaro: “non approccio mai le gare pensando di non poter vincere”

Il vincitore del Gran Premio del Giappone ha espresso le proprie sensazioni nel post gara, esaltando il lavoro della Mercedes

Un po’ a sorpresa, Valtteri Bottas vince il Gran Premio del Giappone, sfruttando l’ottima partenza e capitalizzando al meglio il vantaggio ottenuto alla prima curva.

Il finlandese centra la prestazione perfetta, rosicchiando qualche punto in classifica a Lewis Hamilton e contribuendo alla vittoria del sesto titolo Costruttori consecutivo per la Mercedes. Queste le parole di Bottas nel post gara: “il sorpasso al via un po’ mi ha ricordato quello fatto in Russia nel 2017, anche in quell’occasione c’era Vettel in pole. L’ho superato a sinistra e dopo mi sono preso un bel vantaggio. Durante tutta la gara ho avuto delle belle sensazioni, la macchina è stata molto forte ed è stato fondamentale prendere immediatamente la posizione in pista. Non approccio mai le gare pensando di non poter vincere, c’è sempre una possibilità e oggi l’abbiamo colta. La vera forza della Mercedes? Abbiamo sempre colto le opportunità, soprattutto a inizio stagione. Anche se ora non siamo i più forti in qualifica, siamo in grado di fare tanti punti in gara. Costanza e affidabilità sono le nostre chiavi“.

