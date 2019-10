Formula 1, Bottas non si arrende: “Ferrari e Red Bull sembrano più forti, ma abbiamo margini di miglioramento”

Il finlandese ha analizzato la prima giornata di libere in Messico, esprimendo il proprio punto di vista

Nella combinata dei tempi che comprende la prima e la seconda sessione di prove libere, Valtteri Bottas è riuscito a piazzarsi davanti a Lewis Hamilton, nonostante il primo posto del britannico nelle FP1.

Il finlandese è migliorato poi nel pomeriggio, incassando buone sensazioni che lo rendono ottimista in vista di qualifiche e gara: “non è stata la giornata più semplice per noi, la pista sembrava molto scivolosa e ho lottato con il bilanciamento della macchina durante la prima sessione. Abbiamo apportato alcuni miglioramenti nel pomeriggio ed in seguito l’equilibrio della vettura è migliorato molto, ma ci manca ancora un po’ di aderenza. Sia Ferrari che Red Bull sembrano essere forti su questa pista, ma ci sono ancora molte cose che possiamo migliorare per il fine settimana. Sono andati piuttosto male lo scorso anno, ma abbiamo apportato alcuni miglioramenti quest’anno così da permettermi di fare qualche giro sulle gomme soft. Tuttavia la mescola dura che ho utilizzato alla fine è stata piuttosto solida e maggiormente costante. Questo rende tutto abbastanza interessante perché potremmo vedere molte strategie diverse domenica“.

