Formula 1, Binotto mette a tacere le voci di mercato: “vi dico cosa faranno nel 2020 Vettel e Leclerc”

Il team principal della Ferrari è intervenuto telefonicamente al Festival dello Sport, soffermandosi sul dualismo tra Vettel e Leclerc

C’è un Gran Premio da correre domani a Suzuka, ma Mattia Binotto ha voluto comunque intervenire telefonicamente al Festival dello Sport di Trento, salutando da lontano gli ospiti e i tifosi presenti alla kermesse.

Il team principal della Ferrari ha sfruttato l’occasione per mettere in chiaro la posizione della scuderia circa il dualismo tra Vettel e Leclerc, deflagrato negli ultimi appuntamenti: “difficoltà di gestione? Sono stato frainteso, quello che volevo dire è che potremmo risolverla facendo fare ad ognuno la propria gara, in maniera indipendente. Quello che invece stiamo cercando di fare noi è di gestirli. Non è una cosa scontata gestire due piloti di quel valore. Li vogliamo gestire perché siamo convinti che questo dia un valore aggiunto alla Ferrari, poi nel gestire si può anche sbagliare ogni tanto. Ma sono convinto che nella somma complessiva ci sia qualcosa da guadagnare. Problemi potranno ricapitare perché sono due campioni che hanno voglia di vincere e, quando sei nell’abitacolo e si chiude la visiera, è normale che l’adrenalina sia alta. Abbiamo la più bella coppia del mondiale, non c’è bisogno di cambiare. Loro per primi sono contenti. Entrambi stanno bene alla Ferrari ed hanno un solo sogno, che è quello di vincere con noi”.

Sul futuro, Binotto ha ammesso: “vogliamo far bene non per interrompere i record degli altri, ma perché vogliamo vincere noi, è difficile dire quanto siamo vicini a farcela. Sono tanti anni che cerchiamo di fare qualcosa di speciale e non ci siamo ancora riusciti. Vedo però una squadra in continua crescita. Io posso solo promettere impegno. Promettere di più non sarebbe corretto. Gli elementi ci sono tutti. È giusto crederci”.

