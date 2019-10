Formula 1, si torna in pista nel week-end per il Gp del Giappone: ORARI e DIRETTE TV di conferenza, qualifiche e gara

Il circus della Formula 1 fa tappa a Suzuka per il Gran Premio del Giappone, diciassettesimo appuntamento in calendario

Archiviato il week-end di pausa dopo l’appuntamento di Sochi, la Formula 1 si prepara a vivere il Gran Premio del Giappone, diciassettesima gara del calendario iridato. Un circuito che sorride alla Mercedes quello di Suzuka, anche se la Ferrari ha dimostrato di saper brillare anche in ‘territorio nemico’, piazzando addirittura una doppietta a Singapore. Giochi dunque apertissimi con l’incognita Red Bull, che per la prima volta gareggia a Suzuka con il motore Honda. Orari complicati per il pubblico italiano, costretto a puntare la sveglia presto al mattino per non perdersi nulla di questo week-end.

Ecco il programma completo:

Giovedì 10 ottobre

Ore 07:00 – Conferenza stampa piloti in diretta su Sky Sport F1 HD

Venerdì 11 ottobre

Ore 03:00 – Prove Libere 1 in diretta su Sky Sport F1 HD

Ore 07:00 – Prove Libere 2 in diretta su Sky Sport F1 HD

Sabato 12 ottobre

Ore 05:00 – Prove Libere 3 in diretta su Sky Sport F1 HD

Ore 08:00 – Qualifiche in diretta su Sky Sport F1 HD

Domenica 13 ottobre

Ore 07:10 – Gara in diretta su Sky Sport F1 HD

