Formula 1 – Bottas resiste, 4 punti dividono Hamilton dal 6° titolo: la nuova classifica piloti dopo il Gp del Messico

Il britannico vince in Messico e allunga su Bottas, al britannico mancano quattro punti per laurearsi campione del mondo

Mancano solo quattro punti a Lewis Hamilton per laurearsi campione del mondo per la sesta volta, Valtteri Bottas allunga la contesa ad Austin, piazzandosi terzo in Messico dietro il compagno di squadra e Sebastian Vettel. Solo una questione di tempo per il driver di Stevenage, autentico protagonista oggi in una gara vinta grazie ad una splendida strategia messa in piedi dalla Mercedes. Il tedesco della Ferrari si avvicina a Leclerc nella classifica piloti, con Verstappen che scivola al quinto posto.

Ecco la nuova classifica dei piloti di Formula 1 dopo il Gp del Messico:

Hamilton 363

Bottas 289

Leclerc 236

Vettel 230

Verstappen 220

Gasly 77

Sainz 76

Albon 74

Perez 43

Ricciardo 38

Hulkenberg 35

Norris 35

Kvyat 34

Raikkonen 31

Stroll 21

Magnussen 20

Grosjean 8

Giovinazzi 4

Kubica 1

Russell 0

