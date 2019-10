Formula 1, tremenda tragedia per un ex pilota Ferrari: morta la figlia 21enne di Jody Sheckter

La famiglia Sheckter ha comunicato con una nota stampa la scomparsa della giovane Ila, deceduta giovedì scorso

Lutto tremendo per la famiglia di Jody Sheckter, ex pilota di Formula 1 campione del mondo con la Ferrari. La giovane figlia 21enne del sudafricano si è spenta giovedì scorso all’età di 21 anni, dopo aver lottato con un tumore al cervello e contro l’epilessia.

A darne notizia è stata la famiglia, con una nota pubblicata sul Daily Mail: “la famiglia Scheckter è addolorata e completamente devastata nel comunicare la scomparsa di Ila. Due anni fa le è stato diagnosticato di punto in bianco un tumore al cervello e, successivamente, si è sottoposta ad un importante intervento. Negli ultimi mesi ha sofferto di epilessia, il che l’ha portata ad estrema ansia e paura delle convulsioni. Ha perso la sua battaglia contro la dipendenza nel tentativo di oscurare la paura ed i sentimenti che l’hanno sopraffatta. Ila ha trovato meravigliosi amici e ha avuto molto supporto dalla compagnia di Narcotics Anonymous. Si era iscritta all’Università di Westminster per studiare psicologia ed aiutare le altre persone con problemi. A soli 21 anni Ila ci è stata portata via troppo presto ed il dolore che la nostra famiglia prova per la sua perdita è insopportabile. Ora è in pace e non soffrirà più la paura di nuove operazioni al cervello di tutto ciò che ne consegue. Vi chiediamo di rispettare la nostra privacy per la perdita di una figlia, sorella e zia amata. Ci saranno prossimamente un funerale di famiglia privato ed una commemorazione per celebrare la sua breve vita“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE