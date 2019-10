Formula 1, Marko incassa le critiche di Verstappen: “in Red Bull vogliamo piloti che non hanno paura…”

Il consulente austriaco ha replicato alle critiche di Verstappen, ammettendo come qualche errore sia stato commesso

Max Verstappen non è certamente un pilota che le manda a dire, anche quando si tratta di bacchettare la propria scuderia per le prestazioni della monoposto. La Red Bull ha fatto capire di aver compreso e risolto i propri errori, accettando per bocca di Helmut Marko le punture del pilota olandese. Intervenuto ai microfoni di Auto Bild, il super consulente austriaco ha ammesso: “in parte Max ha ragione, però ha anche avuto due incidenti in partenza, che possono capitare. In Red Bull vogliamo piloti che non hanno paura di esprimere la loro opinione“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE