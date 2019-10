Formula 1, Irvine non ha dubbi: “Leclerc è migliore di Verstappen, Charles sbaglia molto meno”

L’ex pilota della Ferrari si è lanciato in un paragone tra Leclerc e Verstappen, ammettendo come il monegasco sia migliore dell’olandese

Rappresentano entrambi il futuro della Formula 1, ma per Eddie Irvine è Charles Leclerc il pilota giovane più forte, con buona pace di Max Verstappen.

L’ex pilota della Ferrari lo ha sottolineato durante il Festival dello Sport di Trento, rivelando i motivi della sua affermazione: “per me non ci sono dubbi, Leclerc è migliore di Verstappen. È molto, molto meglio e l’ha dimostrato con le quattro pole position consecutive nonostante la Ferrari non fosse la monoposto più veloce. Verstappen fa ancora errori stupidi dopo alcuni anni in Formula 1. A differenza di Leclerc, che ha un tasso d’errore molto molto inferiore e avrebbe potuto vincere ben più di due gare nel 2019. La difesa di Charles su Hamilton a Monza è stata qualcosa di pazzesco, forse non regolare al 100%, ma incredibile. Leclerc è molto intelligente, ha un grande talento ed è un grande lavoratore. Vedo chiaramente più potenziale in lui che in Verstappen”.

