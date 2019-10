Formula 1, Hamilton ricorda Lauda: “questo titolo Costruttori non ha lo stesso sapore senza di lui”

Il pilota britannico ha voluto ricordare l’ex pilota austriaco, dedicandogli il sesto titolo Costruttori consecutivo

C’è un pizzico di tristezza nella giornata trionfale della Mercedes, che a Suzuka ha conquistato il sesto titolo Costruttori consecutivo. Riguarda la mancanza di Niki Lauda, scomparso lo scorso maggio e mai dimenticato dalla scuderia di Brackley.

Prima Toto Wolff e poi Lewis Hamilton hanno voluto ricordarlo in questi momenti di gioia, dedicandogli un successo che appartiene anche a lui. Molto commosso il pilota britannico, che ha parlato così del suo mentore: “c’è un po’ di tristezza perché quest’anno abbiamo perso Niki e questo titolo non ha lo stesso sapore senza di lui. Credo che si sarebbe tolto il cappello e posso dire che gli dedichiamo questo trionfo, io lo faccio certamente. Ogni volta che entro ai box vedo la sua cuffia e il suo berretto rosso, sono certo che sarebbe stato orgoglioso di questo titolo. E ovviamente lo sono anch’io, è stato un anno complicato, ma è davvero appagante far parte di una squadra così“.

