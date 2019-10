Formula 1, Mika Hakkinen si scaglia contro la Ferrari: “a Suzuka ha messo in pericolo Leclerc e gli altri piloti”

Il pilota finlandese si scaglia contro la Ferrari, che avrebbe dovuto fermare Leclerc senza permettergli di continuare a girare in Giappone con l’ala danneggiata

Mika Hakkinen ci va giù duro contro la Ferrari e Charles Leclerc, colpevoli di essere rimasti in pista a Suzuka con l’ala anteriore danneggiata mettendo in pericolo l’incolumità degli altri piloti.

Un pezzo del componente della SF90 numero 16 ha colpito infatti lo specchietto della Mercedes di Hamilton, distruggendolo e obbligando il britannico a doverne fare a meno per tutta la gara. Una situazione che ha spinto Hakkinen ad esprimere il proprio punto di vista: “Leclerc avrebbe dovuto effettuare immediatamente il pit stop perché non si può correre con un alettone pesantemente danneggiato che striscia sull’asfalto. Si compromette la gara, si danneggiano le gomme e si diventa un pericolo per se stessi e per gli altri. Penso che siamo stati piuttosto fortunati che quando la bandella dell’ala di Charles è volata via, ha danneggiato solamente la vettura di Lewis Hamilton, distruggendo il suo specchietto destro. Sarebbe potuta andare molto peggio. Una volta ancora ci siamo accorti di quanto l’introduzione dell’Halo sia stata un’iniziativa molto importante a livello di sicurezza”.

Hakkinen ha poi puntato il dito contro la Ferrari: “personalmente non posso dare la colpa a Charles di aver provato a continuare. Lui ha detto che la macchina non sembrava così male e dall’abitacolo non poteva vedere il suo alettone anteriore. Il muretto Ferrari però poteva vederlo e la penalità inflitta dalla FIA non può essere considerata sorprendente”.

