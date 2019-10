Formula 1, Verstappen è una furia contro Leclerc: “mi è venuto addosso, non ho potuto far nulla per evitarlo”

Il pilota olandese ha analizzato il contatto al via con Leclerc, accusando il monegasco di essergli andato addosso in curva 1

Il contatto in curva 1, la monoposto danneggiata e il conseguente ritiro, costato a Max Verstappen uno zero in classifica. Il pilota olandese non ci sta, nonostante l’investigazione fatta partire dai commissari durante la gara, che verrà conclusa in queste ore con una decisione che potrebbe costare una penalità al pilota della Ferrari.

Duro lo sfogo di Mad Max a fine gara ai microfoni di Sky Sport F1: “sono deluso, eravamo partiti molto bene ed ero già terzo. Charles ha avuto sottosterzo e mi è venuto addosso, dopodiché la mia monoposto era danneggiata e mi son dovuto ritirare. Da parte mia non c’è stato nulla che avessi potuto fare, l’unica cosa sarebbe stata quella di andare fuori pista. La decisione dei Commissari? Credo che possa andare solo in un verso seguendo il regolamento, poi non lo so“.

