Formula 1, niente mini-race per definire la griglia di partenza: Ross Brawn non nasconde la sua frustrazione

L’ex dt della Ferrari ha espresso il suo punto di vista sul ‘no’ delle scuderie di Formula 1 alla mini-race che avrebbe dovuto sostituire le Qualifiche del sabato

L’ipotesi era stata avanzata negli scorsi mesi, e prevedeva una gara sprint a griglia invertita per definire l’ordine di partenza del Gran Premio, sostituendo le attuali Qualifiche.

Un format che non ha convinto le scuderie, che si sono opposte non solo alla sua introduzione nel 2021, ma anche alle tre prove che si sarebbero dovute svolgere nel 2020. Queste le parole di Ross Brawn: “attualmente abbiamo bisogno dell’unanimità per prendere qualsiasi decisione in merito al prossimo anno. Inizialmente i team hanno dichiarato di essere favorevoli alla proposta, poi due squadre hanno alzato la mano durante l’ultimo incontro e hanno dichiarato di non essere d’accordo. I piloti erano un po’ nervosi, cosa che posso capire, ma stavamo solo chiedendo l’opportunità di avere tre gare di prova. È abbastanza frustrante il fatto che non siamo stati in grado di farlo, ma penso che sia il classico problema della Formula 1“.

