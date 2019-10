Formula 1, la Ferrari torna ‘alle origini’ in Giappone: previste importanti novità sulla… livrea delle Rosse

Sulle livree delle monoposto di Vettel e Leclerc in Giappone tornerà il logo di Mission Winnow, accantonato dopo il Gran Premio di Montecarlo

Dopo un’assenza di dieci gare, l’equivalente di cinque mesi, il logo Mission Winnow torna a fare capolino in casa Ferrari. Come accaduto per la prima volta a Suzuka nel 2018, anche quest’anno le monoposto del Cavallino sfoggeranno una livrea con il brand di proprietà della Phillip Morris International, assente dal Gran Premio di Montecarlo di questa stagione.

Al centro di numerose polemiche per la pubblicità indiretta ai prodotti derivanti dal tabacco, il logo era stato bandito in Australia per poi tornare sul materiale della Ferrari nella gara successiva, prima di scomparire dopo il week-end di Monaco. Sfogliando però l’entry list della gara di Suzuka, si scopre come la Ferrari sia iscritta alla corsa come ‘Scuderia Ferrari Mission Winnow’, dunque le monoposto e le attrezzature del team avranno il brand Mission Winnow stampato sopra.

