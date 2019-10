Formula 1, la Ferrari guarda al futuro: il team di Maranello sulle tracce di… Nico Hulkenberg

La scuderia guidata da Mattia Binotto avrebbe messo nel mirino Nico Hulkenberg per affidargli il ruolo di terzo pilota nel 2020

La coppia ufficiale di piloti della Ferrari per il 2020 è già definita, Sebastian Vettel e Charles Leclerc rimarranno compagni anche nella prossima stagione, provando a riportare a Maranello entrambi i titoli mondiali.

Resta al momento scoperto il ruolo di terzo pilota, che Mattia Binotto potrebbe affidare nientemeno che a Nico Hulkenberg. Secondo il noto giornalista britannico Joe Saward, sempre piuttosto attendibile sulle indiscrezioni provenienti dal paddock della F1, il tedesco sarebbe in cima alla lista della Ferrari per occupare il ruolo di driver di riserva, con l’obiettivo un domani di venir promosso per correre al fianco di Leclerc. Al momento si tratta solo di una suggestione, ma il reporter inglese sembra esserne abbastanza convinto: “ci sono state poche voci attorno a Nico Hulkenberg, il che potrebbe suggerire che una sorta di accordo già chiuso. Nico è un ragazzo di talento e potrebbe essere una buona soluzione, perché il team italiano ha sempre avuto una lunga tradizione di secondi piloti forti, piuttosto che tentare di gestire due numeri uno”.

